На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области вечером в субботу, 13 июля. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В своем Telegram-канале он призвал жителей спуститься в подвал и оставаться в укрытии до отбоя сигнала.

Кроме того, как уточнил Гладков, после отражения средствами противовоздушной обороны атаки со стороны боевиков ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа в Белгородском районе в селе Беловское загорелась кровля частного дома. В настоящее время очаг возгорания ликвидирован, пострадавших нет.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщали об уничтожении украинских БПЛА над регионом в 18:10 и 18:40 мск.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.