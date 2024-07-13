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NASA опубликовало снимки слияния галактик

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Фото: Global Look Press/via Globallookpress.com/ESA
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NASA опубликовало снимки двух галактик в процессе слияния в честь двухлетней годовщины публикации первых кадров, сделанных при помощи космического телескопа Джеймса Уэбба. Об этом сообщает Reuters 13 июля.

На снимках запечатлены галактики «Пингвин» и «Яйцо», известные под общим названием Arp 142 и расположенные на расстоянии 326 млн световых лет от Земли в созвездии Гидры. На кадрах видна дымка, которая представляет собой смесь звезд и газа во время их медленного слияния.

«Каждая из галактик представляет собой скопления миллиардов звезд, находящиеся в процессе слияния. Это обычный способ, которым формируются из маленьких галактик в более зрелые, подобные нашему Млечному Пути», — заявил старший научный сотрудник проекта NASA «Уэбб» Джейн Ригби.

По данным космического агентства, взаимодействие галактик началось между 25 и 75 млн лет назад. Ожидается, что только через 100 млн лет они станут единым целым.

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В начале июля ведущий научный сотрудник института астрономии РАН Николай Самусь рассказал «Известиям», что, согласно прогнозам советских исследователей, вспышка звезды T Северной Короны может произойти уже в скором времени. Звезда была открыта в 60-е годы XIX века и классифицирована как новая.

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