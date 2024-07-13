В Швеции заявили о закрытии дела о взрывах на «Северных потоках»

Расследование о взрывах на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», которое вела Швеция, прекращено. Об этом сообщил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон в интервью журналу Time.

«Мы вели официальное расследование, потому что это случилось не на территории Швеции, но в экономической зоне страны. Оно велось довольно традиционным образом, и они (следователи. — Ред.) заключили, что не могут предъявить кому-либо обвинение. У них не было дела. Так что для нас оно закрыто», — сказал Кристерссон.

Подробности о результатах расследования он сообщать отказался.

Ранее, 30 июня, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре отметил в беседе с «Известиями», что публичное заявление члена партии СДПГ Томаса Крюгера о том, что спецслужбы США пытались воспрепятствовать завершению строительства «Северного потока – 2», в очередной раз доказывает причастность Вашингтона к подрыву газопровода.

В конце февраля полиция Дании заявила об остановке расследования взрывов на газопроводах «Северный поток». По ее данным, нет оснований для возбуждения уголовного дела.

До этого, 7 февраля, прокуратура Швеции объявила о закрытии собственного расследования взрывов на газопроводах. Однако окружной прокурор Матс Юнгквист заявил, что Германия продолжает вести расследование.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сожаление, что Швеция, Дания и Германия не могут предоставить никакой информации по СП. Это говорит об их нежелании раскрывать правду, добавила она.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованному 9 февраля, заявил, что взрывы на двух газопроводах — это теракт и ответственность за него несет Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.

Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

Согласно результатам расследования Сеймура Херша, опубликованным в начале февраля 2023 года, к взрывам причастны США. Журналист утверждал, что газопроводы заминировали американские водолазы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне прошлого года, а активировали взрывчатку норвежцы.