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Безруков на VK Fest посоветовал молодежи больше путешествовать

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Фото: РЕН ТВ
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Молодым людям надо больше путешествовать, так как поездки по новым местам наряду с чтением помогают саморазвитию. Такую рекомендацию молодежи дал актер Сергей Безруков 13 июля на пресс-конференции в рамках VK Fest.

«На самом деле нужно для саморазвития больше читать, больше смотреть, путешествовать, насколько это возможно», — сказал артист.

По словам Безрукова, надо развиваться, так как именно развитие обогащает душу человека и дает ему духовный рост.

Актер отметил, что ранее «никогда просто так не отдыхал». Даже в отпуск он занят на съемках.

При этом Безруков добавил, что сейчас отдыхает с семьей на даче.

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Ранее, 11 июля, организаторы фестиваля сообщили, что на синюю дорожку VK Fest выйдут певица Надежда Кадышева, Эльдар Джарахов, хоккеист Александр Овечкин, актер Сергей Бурунов, балерина Анастасия Волочкова и другие знаменитости. В этом году темой фестиваля стал спорт и здоровый образ жизни.

Фестиваль проходит в парке «Лужники» в Москве 13 и 14 июля.

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