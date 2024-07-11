Объявлен состав гостей VK Fest
На синюю дорожку VK Fest выйдут Надежда Кадышева, ведущие «Натальной карты», Эльдар Джарахов, Александр Овечкин, Сергей Бурунов, Анастасия Волочкова и другие знаменитости. Об этом сообщили организаторы фестиваля.
«Синюю дорожку VK Fest по праву можно назвать уникальным и одним из самых ожидаемых событий светской жизни Москвы. Это не просто взаимодействие артистов и прессы в привычном формате светских дорожек, а настоящее технологичное шоу внутри фестиваля с уникальными номерами и артистами — некоторых из них не увидеть ни на одной из сцен фестиваля. Каждый год мы очень тщательно подходим к концепции нашего шоу. В этот раз отдаем дань уважения спортивной, суетной и любимой Москве. Шоу, как и сам город, — про ритм, движение и красоту. До встречи в прямом эфире!» — поделилась руководитель VK Fest Зоя Новикова.
В этом году темой фестиваля станет спорт и ЗОЖ. Это отражено и в концепции синей дорожки: на подиуме установлен траволатор. Технологичные спецэффекты подчеркнут идею представления, музыкальные номера свяжут все составляющие, подчеркнули организаторы.
Фестиваль состоится в парке «Лужники» в Москве 13 и 14 июля.