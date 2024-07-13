Фитнес-центр «Кимберли» закрылся в Москве без возмещения убытков клиентам

В Москве закрылся фитнес-центр «Кимберли», не возместив гостям стоимость годовых абонементов. Об этом 13 июля рассказала «Известиям» одна из пострадавших.

Женщина пояснила, что занималась в фитнес-центре второй год, в заведении тогда был другой менеджер. Увольняясь он отметил, что в центре планируется смена руководства, а проблем для посетителей не возникнет.

По ее словам, администрация не вернула посетителям средства, а на телефонные звонки не отвечает.

«Так никто и ничего не вернул, не сказал, никаких контактов не было», — отметила она.

Пострадавшая уточнила, что заплатила деньги за годовой абонемент в мае, а в июне фитнес-центр прекратил работу.

На звонки представители организации либо не отвечали, либо их телефоны были выключены. Также ответа не последовало и на электронные письма посетительницы.

Ранее, 7 июля, адвокат Виктория Данильченко рассказала «Известиям», что делать, если туристов заселили в отель с плохими условиями. По ее словам, гостиница должна предоставить всё, что пообещала клиенту в договоре, или то, что указано на ее официальном сайте.

Эксперт отметила, что необходимо составить претензию в адрес гостиницы, указав в ней свои требования и срок для ответа.