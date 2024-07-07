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Адвокат рассказала о действиях в случае заселения в отель с плохими условиями

Данильченко: при заселении в номер с плохими условиями нужно требовать компенсации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Адвокат Виктория Данильченко 7 июля рассказала «Известиям», что делать, если вас заселили в отель с плохими условиями.

Иногда путешественники сталкиваются с проблемами в гостиницах: засор в трубах, рваное постельное белье, неработающий телефон. И у постояльцев возникает вопрос, что они могут сделать в этой ситуации. Туристам следует иметь в виду, что гостиница должна предоставить всё, что пообещала клиенту в договоре, или то, что указано на ее официальном сайте, заявила эксперт.

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«Если услуги не соответствуют обещанным, можно потребовать бесплатного устранения недостатков; скидки; возврата оплаты, если проблема оказалась существенной или ее вовремя не устранили; а также компенсации расходов. Представим ситуацию, что отель отказывается заменить постельное или починить кран, утверждая, что всё целое или прекрасно работает. Тогда следует вернуться в номер, сделать фото недостатков, например сломанную кровать. А также сделать скриншот с сайта гостиницы, на котором видно, как кровать должна выглядеть на самом деле. В некоторых случаях следует снимать еще и видео, например, если в трубах образовался засор. А если для устранения засора вы купили необходимые чистящие средства, то сохраните чеки, они также пригодятся в суде», — сказала Данильченко.

Затем, по словам юриста, необходимо составить претензию в адрес гостиницы, указав в ней свои требования и срок для ответа.

«Подать такую претензию можно либо по почте, либо отнести лично в гостиницу. Один экземпляр нужно отдать, а на втором попросить, чтобы поставили отметку о получении. Если ответа не последует либо он вас не устроит, следует обращаться в суд. В суде можно дополнительно заявить требования о взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа. Также можно пожаловаться и в Роспотребнадзор с целью организации проверки гостиницы», — заключила эксперт.

В июне адвокат Алексей Панфилов рассказал «Известиям», как не нарваться на мошенников при бронировании тура. Прежде чем подписывать договор оказания услуг, стоит его внимательно прочесть. Некоторые агенты просят сразу подписать акт выполненных работ, следовательно, как только турист ставит свою подпись, услуги агентства можно считать выполненными, предупредил эксперт. Также бывают мошеннические схемы с заселением в отели низкого качества, указал Панфилов.

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