Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 5,1%

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военных пенсионеров на 5,1% с 1 октября 2024. Соответствующий документ опубликован 13 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее индексация составляла 4,5%. Размер военной пенсии представлял собой 89,32% от денежного довольствия. Согласно закону, с 1 октября текущего года размер довольствия, который берется в расчет при исчислении пенсии, составит 89,83%.

Мера будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований.

Ранее, 7 июня, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что в стране есть средства для индексации пенсий работающим и неработающим пенсионерам. Он также пояснил, что индексация пенсий происходит дважды — в феврале на уровень инфляции, а в апреле с учетом роста фонда оплаты труда.

В тот же день Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ, предложил возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров с февраля 2025 года. Сейчас государство располагает ресурсами, чтобы принять данное решение в интересах людей, подчеркнул глава государства.