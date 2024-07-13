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В МЧС предупредили об аномальной жаре в Крыму с 15 по 19 июля

В Крыму с 15 по 19 июля ожидается аномально жаркая погода до +38 градусов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В Крыму с 15 по 19 июля ожидается аномально жаркая для сезона погода до +38 градусов. Об этом 13 июля сообщило управление МЧС РФ.

«С 15 по 19 июля в Крыму ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на семь градусов выше климатической нормы», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Максимальная температура воздуха будет варьироваться от +33 до +38 градусов. Сотрудники МЧС призвали людей сократить время пребывания на открытом воздухе.

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Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что до конца лета в России еще будут происходить периоды жаркой погоды. Он отметил, что в настоящее время во всем мире отмечается увеличение повторяемости волн тепла.

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