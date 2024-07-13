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Маск рассказал о предложении Еврокомиссии ввести в X тайную цензуру

Маск: ЕК предлагала Х незаконную сделку в обмен на отказ штрафовать соцсеть
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Фото: ТАСС/Zuma
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Еврокомиссия (ЕК) предложила американскому миллиардеру, владельцу соцсети X (бывш. Twitter, заблокирован в РФ) Илону Маску втайне от пользователей платформы ввести цензуру в обмен на послабления со стороны Евросоюза. Об этом 12 июля сообщил сам бизнесмен.

«Еврокомиссия предлагала X незаконную секретную сделку: если бы мы ввели скрытую цензуру, никому об этом не сказав, они бы нас не штрафовали», — написал он в X.

Также он сделал репост статьи, посвященной этой теме, и назвал ее точной. В материале портала Pirate Wires уточняется, что Брюссель предлагал прекратить штрафы за проверку идентифицированных «синей галочкой» пользователей. Как отмечали журналисты, сумма штрафов по этому пункту может достигать 6% от годового дохода компании. Другие интернет-платформы пошли на сделку, сообщает СМИ.

Закон о цифровых услугах (DSA) — это новый законодательный пакет ЕК, который вступил в силу в феврале и предусматривает штрафы для таких компаний, как X, Meta (признана экстремистской, запрещена в РФ) и Google, за нарушения, в том числе неудаление «незаконного» контента. При этом в каждой стране — члене ЕС ненормативным является разный контент.

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Ранее, 6 июля, Маск указал на то, что принадлежащий Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) мессенджер WhatsApp является небезопасным. Таким образом он прокомментировал сообщения пользователей о рекомендации рекламных объявлений на основе личных переписок, которые должны защищаться сквозным шифрованием.

До этого, 3 июня, соцсеть X обновила правила размещения контента для взрослых. Теперь площадка позволяет пользователям «поделиться созданными и распространяемыми по обоюдному согласию изображениями наготы или сексуального поведения взрослых». Как уточняется, авторы материалов с сексуальным содержанием должны помечать свои посты.

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