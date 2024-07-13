Реклама
Прямой эфир
Мир
Еврокомиссия не намерена обсуждать с Орбаном итоги визитов в РФ и Китай
Мир
Президент Чехии анонсировал поставку 100 тыс. боеприпасов Украине за два месяца
Мир
Эрдоган заявил об отсутствии у Запада приемлемого результата по Украине
Общество
В Росавиации сообщили, что разбившийся SSJ-100 летел по утвержденному плану
Общество
Синоптики пообещали москвичам жару до +31 и кратковременные дожди 13 июля
Мир
Guardian сообщила о посещении Зеленским Великобритании после саммита НАТО
Происшествия
Обломки рухнувшего SSJ-100 раскидало на площади примерно 1 тыс. кв. м
Мир
NI рассказал о нежизнеспособности F-16 в подконтрольном РФ воздушном пространстве
Общество
В СМИ назвали главное доказательство в деле генерала Попова
Мир
Китай пообещал симметричный ответ на визовые санкции США
Мир
Эрдоган рассказал о переговорах с Путиным и Зеленским о зерновом коридоре
Мир
КНДР осудила итоговую декларацию саммита НАТО в Вашингтоне
Мир
Кеннеди-младший заявил о возможности начала ядерной войны из-за действий США
Наука и техника
SpaceX не смогла вывести на орбиту спутники Starlink из-за сбоя
Общество
Псковские власти заявили о подготовке ПВР для депортированных из Латвии россиян
Спорт
Медведев объяснил свои крики в адрес судьи в полуфинале Уимблдона-2024
Спорт
Российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал титул чемпиона мира WBA

В СМИ назвали главное доказательство в деле генерала Попова

ТАСС: основным доказательством по делу генерала Попова стал перевод 1 млн рублей
0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главным доказательством в уголовном деле о мошенничестве, фигурантом которого является бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-майор Иван Попов, стал банковский перевод на сумму более 1 млн рублей, сделанный на карту Попова с карты генерал-лейтенанта Олега Цокова. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах в субботу, 13 июля.

«Основным доказательством мошенничества и служебного подлога в материалах дела в отношении Ивана Ивановича Попова является банковский перевод с карты Олега Цокова на карту генерал-майора в размере немногим более 1 млн рублей», — сообщил источник.

При этом адвокат Попова Сергей Буйновский, который неоднократно настаивал на невиновности своего подзащитного и требует оправдательного вердикта в суде, отказался давать информагентству комментарий по этому поводу.

«Мы только начали ознакомление с материалами дела, поэтому комментировать все детали не имею права до поступления дела в суд. Если, конечно, надзорное ведомство утвердит обвинительное заключение», — заявил адвокат.

Остался без связи: какой срок грозит арестованному замначальника Генштаба
Генерал-лейтенанта Вадима Шамарина подозревают в получении взятки в 36 млн рублей

Попову предъявили обвинения 24 мая. Генерал-майор обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере с использованием служебного положения. По данным следствия, он причастен к хищению в прошлом году более 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью более 130 млн рублей, которые были закуплены для предоставления гуманитарной помощи в Запорожской области.

Так, 17 мая 235-й гарнизонный военный суд арестовал Попова на два месяца, а 23 мая СК РФ попросил перевести его под домашний арест. Однако 7 июня Второй западный окружной военный суд оставил Попова в СИЗО. Позднее, 10 июня, суд в Москве отправил в СИЗО гражданское лицо, также арестованное в рамках этого уголовного дела.

Кроме того, после информации об утечке данных на Украину защита Попова подала заявление в СК РФ о возбуждении уголовного дела о госизмене в отношении ряда неизвестных лиц.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024