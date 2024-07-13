В СМИ назвали главное доказательство в деле генерала Попова

Главным доказательством в уголовном деле о мошенничестве, фигурантом которого является бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-майор Иван Попов, стал банковский перевод на сумму более 1 млн рублей, сделанный на карту Попова с карты генерал-лейтенанта Олега Цокова. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах в субботу, 13 июля.

«Основным доказательством мошенничества и служебного подлога в материалах дела в отношении Ивана Ивановича Попова является банковский перевод с карты Олега Цокова на карту генерал-майора в размере немногим более 1 млн рублей», — сообщил источник.

При этом адвокат Попова Сергей Буйновский, который неоднократно настаивал на невиновности своего подзащитного и требует оправдательного вердикта в суде, отказался давать информагентству комментарий по этому поводу.

«Мы только начали ознакомление с материалами дела, поэтому комментировать все детали не имею права до поступления дела в суд. Если, конечно, надзорное ведомство утвердит обвинительное заключение», — заявил адвокат.

Попову предъявили обвинения 24 мая. Генерал-майор обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере с использованием служебного положения. По данным следствия, он причастен к хищению в прошлом году более 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью более 130 млн рублей, которые были закуплены для предоставления гуманитарной помощи в Запорожской области.

Так, 17 мая 235-й гарнизонный военный суд арестовал Попова на два месяца, а 23 мая СК РФ попросил перевести его под домашний арест. Однако 7 июня Второй западный окружной военный суд оставил Попова в СИЗО. Позднее, 10 июня, суд в Москве отправил в СИЗО гражданское лицо, также арестованное в рамках этого уголовного дела.

Кроме того, после информации об утечке данных на Украину защита Попова подала заявление в СК РФ о возбуждении уголовного дела о госизмене в отношении ряда неизвестных лиц.