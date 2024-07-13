Аналитики назвали число закончившихся свадьбой курортных романов

Романтические отношения в путешествиях заводили 50% россиян, 40% из которых сохранили близость. Более того, 25% от этого числа закончили курортный роман свадьбой, сообщают 13 июля аналитики сервиса бронирования отелей МТС Travel, которые провели опрос среди 1 тыс. совершеннолетних россиян.

Как подчеркнули эксперты, мужчины, которые приняли участие в опросе, заводили отношения на отдыхе чаще по сравнению с женщинами: 59% против 47% соответственно. Как правило, 95% респондентов относятся к проявлению близости в отпуске положительно или нейтрально.

«У 53% россиян отношения, начавшиеся в путешествии, закончились сразу после отъезда, 14% респондентов расстались до окончания отпуска. Но у трети опрошенных всё сложилось иначе — они продолжили встречаться со своими партнерами и после поездки. При этом каждый четвертый продолжавшийся роман закончился свадьбой, а у 40% отношения развиваются и по сей день. Несмотря на разные сценарии, 76% участников опроса оценили свой опыт отношений в путешествии положительно», ― отметили эксперты.

Также благодаря результатам опроса аналитики выяснили, что две трети респондентов начинали отношения во время отдыха на морском или речном курорте, еще 20% — во время активного отдыха, в то время как у 18% роман также начинался во время круиза, еще у 17% — в ходе экскурсионного путешествия. При этом 15% начинали отношения во время оздоровительного отдыха. Всего 90% курортных романов, заявили участники опроса, развивались в России.

Среди самых популярных у респондентов мест для знакомств со своими партнерами были названы пляж (42%), экскурсии и отель (по 27%), а также ресторан, кафе или бар (23%). Наименее популярными для романтических отношений, по мнению участников опроса, стали ночные клубы и дейтинг-приложения на отдыхе.

Более половины опрошенных россиян ― 60% ― начинали отношения в путешествиях, когда им было от 20 до 30 лет, в то время как порядка 25% заводили отношения в путешествии в возрасте от 30 до 40 лет, а около 20% — до 20 лет. Еще у 8% респондентов курортные романы были в возрасте старше 45 лет.

Ранее, 14 февраля, эксперты «Группы Мовиста» из результатов исследования на тему знакомств в общественном транспорте выяснили, что порядка 45% россиян так или иначе пытались наладить связь с попутчиками. По данным респондентов, больше всего для таких целей подходят автобусы, троллейбусы и метро, а уезжать со свидания, по мнению россиян, лучше на такси.