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Кинолог рассказал о содержании двух собак в одном доме

Кинолог Голубев: хозяин должен уделять внимание каждой собаке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал в пятницу, 12 июля, как действовать хозяину, когда у него две и более собаки.

По словам специалиста, в этой ситуации грамотный подход собаковода — это гарант спокойной жизни с питомцами.

«Нужно уметь найти такой подход, который обеспечит вам спокойную бесконфликтную жизнь. Хозяину нужно правильно знакомить «старого» и «нового» питомцев, сразу вводить правила в доме, которым будут следовать все без исключения. Также необходимо выделять время для каждой собаки по отдельности, чтобы все питомцы могли полноценно насладиться общением с любимым хозяином», — рассказал Голубев в беседе с «Радио 1».

Если в дом берут сразу двух щенков от одной матери, которые какое-то время жили вместе, это облегчает задачу, скорее всего, они уже будут дружны.

Если же в дом, где уже есть питомец, приносят новую собаку, важно грамотно познакомить животных. Лучше это делать на нейтральной территории, например на выгульной площадке возле дома. После первого знакомства на улице можно направиться с животными домой и хвалить их за любое нейтральное или позитивное поведение. Дома следует убрать возможные источники конфликта, например игрушки, за которые собаки могут драться. Кроме того, каждому псу нужно приобрести по лежанке, а также поставить несколько мисок с водой, отметил кинолог.

Следует быть терпеливыми при обучении собак. Два питомца одного возраста и даже породы могут по-разному воспринимать просьбу или команду хозяина. Это зависит от характера собаки, ее усидчивости и способности сосредотачиваться. Ищите индивидуальный подход, это позволит эффективнее обучать животных. Лучше заниматься с каждым питомцем индивидуально и переходить к общим командам только тогда, когда все животные беспрекословно их выполняют по отдельности.

Голубев отметил, что у каждого питомца в доме должны быть свои вещи: игрушки, лежанки и миски. Не надо позволять одной собаке есть из миски другой. При возникновении конфликтов на этой почве хозяину важно дать понять собаке-зачинщице, что есть ее порция корма, а есть порция корма другого питомца и отнимать еду непозволительно.

Специалист добавил, что нужно стараться находить время на каждого питомца. При этом в совместных играх следует включать всех животных в игру.

Если же обе собаки провинились, важно быть строгим с каждым питомцем. Это же относится и к поощрению, за выполненную команду похвалить важно всех, заключил кинолог.

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Накануне Голубев рассказал, что специальный комбинезон, охлаждающий жилет и головной убор помогут собаке переносить жару, передает агентство городских новостей «Москва».

В тот же день депутат Заксобрания Петербурга Андрей Рябоконь заявил, что владельцев собак опасных пород нужно обязать проходить специальные курсы, сообщает 360.ru.

Ранее, 28 июня, Голубев рассказал, как помочь взрослой собаке адаптироваться в новой семье.

Специалист подчеркнул, что собаковод должен быть ответственным и гуманным по отношению к питомцу, которого он привел в дом.

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