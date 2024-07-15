События недели в фотографиях: переговоры Путина и Моди в Москве, покушение на Трампа, победа Испании на Евро-2024

Сборная команда Испании стала победителем чемпионата Европы по футболу – 2024. В финале испанцы обыграли сборную команду Англии со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились Ники Уильямс и Микель Оярсабаль, англичане ответили голом Коула Палмера. Для испанцев это четвертый континентальный трофей в истории. Что еще значимого случилось за прошедшую неделю — в фотогалерее «Известий»