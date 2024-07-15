События недели в фотографиях: переговоры Путина и Моди в Москве, покушение на Трампа, победа Испании на Евро-2024
События недели в фотографиях: переговоры Путина и Моди в Москве, покушение на Трампа, победа Испании на Евро-2024
2024-07-12T17:49:44+03:00
2024-07-12T17:49:44+03:00
2024-07-12T17:49:44+03:00
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Что важного произошло в России и мире в минувшие дни
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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Сборная команда Испании стала победителем чемпионата Европы по футболу – 2024. В финале испанцы обыграли сборную команду Англии со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились Ники Уильямс и Микель Оярсабаль, англичане ответили голом Коула Палмера. Для испанцев это четвертый континентальный трофей в истории. Что еще значимого случилось за прошедшую неделю — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
Площадь лесного пожара под Новороссийском превысила 51 га. Эвакуированы 176 человек, в том числе 48 детей
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Экс-президент США Дональд Трамп пережил покушение во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Стрелявший был ликвидирован на месте
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В подмосковной Коломне потерпел крушение самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Газпром Авиа». Погибли три человека
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Москву и провел переговоры с Владимиром Путиным. Президент России наградил Моди орденом Андрея Первозванного
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Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Около 40 тыс. человек эвакуированы после серии сильных наводнений в Бангладеше
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Команда «КАМАЗ-мастер» стала победителем ралли-марафона «Шелковый путь - 2024»
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Дочь израильского заложника группировки ХАМАС протестует из клетки, требуя от освобождения всех пленных
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Фото: REUTERS/Daniel Becerril
Ураган «Берил» обрушился на США и оставил без электричества более 2 млн человек
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