Двухлетняя девочка утонула в бассейне во дворе частного дома под Иркутском
В Иркутском районе Иркутской области во время купания в бассейне во дворе частного дома утонула двухлетняя девочка. Возбуждено уголовное дело, сообщают региональные СУ СКР и прокуратура.
Трагедия произошла вечером в четверг, 11 июля, в СНТ «Атлас» в селе Мамоны. По предварительным данным, двухлетняя девочка осталась без присмотра родителей во дворе частного дома, поднялась по лестнице на каркасный бассейн и упала в него.
Выбраться самостоятельно ребенок не смог и утонул. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», пишет ИА IrkutskMedia.
Также в обстоятельствах трагедии разбирается прокуратура. Надзорное ведомство даст оценку исполнению законодательства об охране жизни и здоровья детей, семейном благополучии, а также проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
9 июля сообщалось, что в Белорецке (Республика Башкортостан) ребенка затянуло в шлюз на реке Белой во время прогулки с другими детьми.