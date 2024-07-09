В Башкирии ребенка затянуло в шлюз на реке

В башкирском Белорецке ребенка затянуло в шлюз на реке Белой во время прогулки с другими детьми. Об этом 9 июля сообщили в республиканском МЧС.

«В какой-то момент 7-летний мальчик оступился, и его затянуло течением под шлюзы, после чего он скрылся под водой», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Поиски малыша продолжаются, на место ЧП выехали спасатели Госкомитета Башкирии по ЧС. Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

Накануне сообщалось о гибели 15-летнего мальчика в Иркутской области. Подросток пытался переплыть озеро недалеко от села Кундуй. При этом он купался в неположенном месте. В месте, где утонул несовершеннолетний, глубина достигает 6 м. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела