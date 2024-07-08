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Подросток утонул при купании на озере в Иркутской области

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В Куйтунском районе Иркутской области во время купания в озере утонул 15-летний мальчик. Об этом региональное СУ СК России сообщает в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла в понедельник, 8 июля, в необорудованном для купания месте на озере недалеко от села Кундуй. По данным областного МЧС, 15-летний подросток, переплывая водоем вместе с отцом и дядей, ушел под воду и больше на поверхности не появился.

В спасательном ведомстве также отмечают, что дно озера имеет резкие перепады. В месте, где утонул мальчик, глубина составляет до 6 м, пишет ИА IrkutskMedia.

Следственный комитет по факту случившегося организовал проверку по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Также в обстоятельствах гибели подростка разбирается прокуратура.

8 июля в МЧС России сообщили, что с начала лета на водоемах страны погибли 1056 человек, в том числе 187 несовершеннолетних. Тревожная динамика увеличения количества погибших на водоемах фиксируется в 41 регионе, критическая ситуация отмечается в Московской и Новосибирской областях.

Только за минувшие сутки на водных объектах России зарегистрировано 52 трагических случая.

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