СМИ узнали о планах семьи Мбаппе купить футбольный клуб «Кан»

Семья нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе хочет купить футбольный клуб «Кан». Об этом 12 июля сообщает RMC Sport со ссылкой на журналиста Даниэля Риоло.

«Они готовы выкупить клуб», — сообщил он.

В настоящий момент команда выступает во втором по силе французском чемпионате – Лиге 2. В сезоне 2023/2024 коллектив занял 6 место. Им не хватило одного балла, чтобы продолжить борьбу за повышение в классе.

Мбаппе с сезона 2024/2025 начнет выступать за «Реал». В составе сборной Франции он принимал участие на чемпионате Европы 2024 года в Германии, где его команда выиграла бронзовые медали.

21 февраля миллиардер Джим Рэтклифф стал совладельцем «Манчестер Юнайтед». Он приобрел 25% команды из Манчестера. Сделка была осуществлена 16 февраля, она оценивается в £1,2 млрд (более €1,4 млрд). До этого единоличными владельцами акций клуба были Аврам и Джоэл Глейзеры, которые купили команду в 2005 году.