Экономист заявил о неизбежности торговой войны между Западом и Китаем

Торговая война между Западом и Китаем неизбежна. Об этом 12 июля «Известиям» заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Накануне издание The Economist написало, что ЕС готовится к масштабной торговой войне с Китаем из-за пошлин на электромобили.

«Торговая война между Западом и Китаем неизбежна, учитывая, что для [экс-президента США Дональда] Трампа, если он придет к власти, Китай — это враг номер один, никто этого не скрывает. Торговая война будет в любом случае, потому что экономическая экспансия Китая не устраивает ни Европу, ни Америку», — сказал Зубец.

Когда Китай вышел на международный рынок в 1990 годы, то он вышел в нижний сегмент стоимости, то есть выпускал дешевые товары с низкой добавленной стоимостью, рассказал экономит. И тогда США и Евросоюз «были счастливы», что китайцы обеспечили им низкую инфляцию путем поставки дешевых товаров. Это продолжалось более 20 лет и стало одной из основ американского и европейского процветания, отметил эксперт.

«Но затем китайцы начали вытеснять европейцев и американцев из верхнего сегмента высокотехнологичной продукцией, такой как электромобили, солнечные батареи и вообще всё, что связано с возобновляемой энергетикой, в которой европейцы и американцы всегда видели себя. То есть «мы отдаем вам всякую мелочовку: игрушки шить и трикотаж, а вот эти вещи останутся за нами». Но когда китайцы вышли и в эти сегменты, европейцам стало понятно, что они теряют свои традиционные ниши. И для того чтобы сохранить их за собой высокотехнологичное производство, они в любом случае, вне зависимости от других обстоятельств, будут вынуждены начать торговую войну. Вопрос в том, когда она начнется, под каким предлогом и к каким последствиям приведет», — заключил он.

Евросоюз с 4 июля ввел импортные пошлины в размере до 37,6% на электромобили из Китая. Такой шаг был принят из-за субсидирования производства в КНР. Размер пошлин для автопроизводителей составит от 17,4 до 37,6% от стоимости их продукции.

В конце февраля президент США Джо Байден инициировал расследование в отношении ввозимых в страну автомобилей из Китая в связи с якобы потенциальной угрозой для национальной безопасности. Он поручил провести расследование в отношении китайских «подключенных» машин, которые могут собирать конфиденциальные данные о гражданах и критически важных объектах инфраструктуры Соединенных Штатов.