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Лукашенко на «Славянском базаре» вручил премии СГ в литературе и искусстве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фестивале «Славянский базар в Витебске» вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2023–2024 годы. Это произошло 11 июля на открытии мероприятия.

«Сегодня этот фестиваль объединяет людей разных поколений, религий и культур — истинных ценителей искусства с самыми разными предпочтениями, от авангарда до классики», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что «Славянский базар в Витебске» стал праздником традиционных ценностей, а местные жители и гости действительно могут отдохнуть душой. Лукашенко поблагодарил организаторов, артистов и всех, кто ежегодно приезжает в Белоруссию на мероприятие.

«И как бы кто-то ни пытался заглушить и приуменьшить значение нашего фестиваля, ничего не получается. Он гремит на всю планету», — добавил лидер страны.

Также в ходе мероприятия Лукашенко вручил премии, а среди награжденных оказался российский певец Григорий Лепс. Он получил главную премию фестиваля «Через искусство — к миру и взаимопониманию». Кроме этого, вокалистку из Узбекистана Ясмину Хусниддинову президент наградил Гран-при за победу в детском музыкальном конкурсе «Витебск».

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В июне официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что попытки Запада отменить культуру России провалились. Она подчеркнула, что всё, чего удалось добиться Западу, — отменить пару концертов и вычеркнуть из программы российских классиков. При этом у европейских стран не получилось развернуть весь мир против РФ.

Еще в ноябре 2023 года президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что политика «отмены России» носит расистский и антикультурный характер. Глава государства добавил, что искусство по-прежнему не знает границ, несмотря на санкции и любые другие запреты.

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