Российские военные начали испытания нового наземного дрона «Айболит» в зоне СВО

Российские военные начали испытания нового прототипа наземного дрона «Айболит» в зоне проведения спецоперации, беспилотное транспортное средство было создано для эвакуации раненых с поля боя. Об этом 12 июля сообщает ИА Регнум.

Источник агентства рассказал, что иногда сложно подобраться к раненым из-за ударов противника, однако маневренный «Айболит» способен преодолевать труднопроходимую местность.

Беспилотник является электрическим, он бесшумный. «Айболит» управляется дистанционно оператором. Дрон обладает достаточной грузоподъемностью и скоростью, например, он может двигаться около 20 км/ч при условии перевозки двух мужчин. Кроме того, беспилотник не требует больших затрат в производстве.

«Такая «телега» принесет успех, и наверняка поможет спасти много жизней наших парней. Победа будет за нами!» — отметил один из российских бойцов.

Также источники агентства уточнили, что в зоне проведения СВО были проведены не только испытания «Айболита», но и его первое успешное боевое применение: с помощью дрона были эвакуированы несколько военных с передовой.

Ранее, 7 июля, Минобороны РФ сообщило, что российские военные применили новую радиолокационную станцию «Ирбис» в зоне СВО. Отмечалось, что система позволяет вести разведку вглубь территорий противника на 150 км, что очень важно в условиях боя. Засечь с помощью «Ирбиса» можно буквально любые огневые подразделения противника — минометные подразделения, ствольную и реактивную артиллерию, а также воздушные цели, включая беспилотники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.