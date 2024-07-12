Посольство РФ отреагировало на сообщения об аресте россиян в Австралии

Российское посольство в Австралии считает распространение информации об аресте граждан РФ, якобы промышляющих шпионажем, очередной волной антироссийской паранойи. Об этом 12 июля в дипведомстве сообщили «РИА Новости».

«Цель этой кампании очевидна — поднять здесь новую волну антироссийской паранойи, отвлекая австралийцев от многочисленных провалов политики правящей лейбористской партии», — утверждают в посольстве.

Ранее в этот день телеканал ABC со ссылкой на главу федеральной полиции страны Риса Кершоу сообщил, что австралийские правоохранители задержали в Брисбене супругов Киру и Игоря Королевых по обвинению в попытке шпионажа. Королевы имеют российское и австралийское гражданство. По данным телеканала, супруги могут предстать перед судом 20 сентября.

По словам Кершоу, россиянка несколько лет служила рядовой в Вооруженных силах Австралии в должности техника по информационным системам. Глава полиции отметил, что в один из отпусков она тайно совершила поездку в Россию. Оттуда женщина якобы попросила оставшегося дома мужа войти в ее рабочий аккаунт и переслать некие данные.