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В Австралии семейную пару россиян арестовали по подозрению в шпионаже

ABC: супружескую пару россиян арестовали в Австралии по подозрению в шпионаже
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Фото: afp.gov.au
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В Австралии супружескую пару с гражданством России арестовали по подозрению в шпионаже. Об этом 12 июля сообщил телеканал ABC.

По информации СМИ, 40-летнюю женщину, служившую рядовой в австралийской армии, и ее 62-летнего мужа арестовали в их доме в Брисбене.

Отмечается, что женщина без уведомления своего руководства посещала Россию, где якобы собиралась передать местной стороне данные, связанные с ВС Австралии. Утверждается, что для этого она связалась со своим супругом и попросила войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать информацию.

«До предполагаемого преступления пара проживала в Австралии более десяти лет», — сказано в публикации.

При этом полиция не располагает доказательствами того, что данные были переданы российской стороне.

Отмечается, что семья должна предстать перед судом 20 сентября. По данным ABC, супружеской паре грозит до 15 лет лишения свободы

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Ранее, 21 июня, в Германии задержали трех мужчин — граждан РФ, Украины и Армении — по подозрению в шпионаже. По данным Генпрокуратуры, они якобы «по заданию иностранной разведки» находились в Германии с целью сбора информации о находящемся на территории страны «человеке с Украины».

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