В Петербурге мужчина умер во время собеседования
В Санкт-Петербурге мужчина пришел устраиваться на работу и неожиданно умер. Об этом сообщает в пятницу, 12 июля, источник «Известий».
Инцидент произошел днем 11 июля в одном из офисов Невского района. Мужчина по имени Дмитрий пришел устраиваться на работу на должность «Сборщик мебели».
В какой-то момент сотрудник компании отлучился из кабинета на 10 минут. Вернувшись, специалист обнаружил Дмитрия лежащим на полу без признаков жизни.
На место трагедии прибыли сотрудники скорой помощи, а также правоохранительные органы. Проводится проверка по данному происшествию.
Ранее, 14 апреля, на строительном объекте рабочий субподрядной организации упал с высоты. Мужчина погиб на месте. Отмечается, что Хорошевская межрайонная прокуратура координирует работу правоохранительных органов, а также установление всех обстоятельств произошедшего и ход процессуальной проверки.