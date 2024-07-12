Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из российского гражданства
Богатейшая женщина-рантье Казахстана Айдан Сулейменова вышла из гражданства РФ. Об этом 12 июля сообщает портал Tengrinews.
11 июля президент России Владимир Путин подписал указ «О приеме в гражданство России и выходе из гражданства России». Согласно документу, Сулейманова подала заявление об отказе от паспорта РФ.
Айдан Сулейменова — дочь первого министра иностранных дел Казахстана Тулеутая Сулейменова и жена казахстанского предпринимателя Данияра Абулгазина.
По данным Forbes, бизнесвумен является владелицей компании ADD Invest Properties, а также владеет долей в ТРЦ Keruen. Айдан Сулейменова возглавляет благотворительный фонд «Аяла».
По итогам 2023 года она заняла восьмое место в рейтинге самых успешных рантье с выручкой 4,3 млрд тенге (790 млн рублей).
Накануне, 11 июля, Путин предоставил российское гражданство военнослужащему-добровольцу из Сербии Александру Йокичу, принимающему участие в спецоперации на стороне РФ, а также исполнительному директору компании «Кама», занимающейся разработкой электромобиля «Атом», Харальду Грюбелю.