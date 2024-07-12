В Роскомнадзоре прокомментировали информацию о возможных сбоях в работе YouTube
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- В Роскомнадзоре прокомментировали информацию о возможных сбоях в работе YouTube
Роскомнадзору нечего добавить к информации «Ростелекома» о сбоях в работе видеохостинга YouTube. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба ведомства.
«Нам нечего добавить к информации, опубликованной «Ростелекомом», — рассказали там «РИА Новости».
Ранее в этот день «Ростелеком» сообщил, что российские пользователи могут столкнуться с проблемами в работе YouTube на фоне проблем с оборудованием Google. Отмечалось, что сбои могут повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в видеохостинге у абонентов всех операторов в РФ. Там объяснили, что проблемы происходят с принадлежащим американской корпорации оборудованием, которое используется для кеширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе.
До этого, 10 июля, стало известно, что администрация YouTube с начала 2024 года заблокировала уже 83 канала российских общественных деятелей и государственных СМИ, которые высказываются в поддержку РФ и действий властей. Отмечается, что всего с 2020 года под рестрикции сервера попали 207 каналов.