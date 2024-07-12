Песков объяснил замедление работы YouTube в РФ проблемой с оборудованием

Сбои в работе YouTube в РФ связаны с проблемой с оборудованием, которое более двух лет никак не обновляется. Об этом 12 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также заявил, что в РФ не рассматривают вопрос ограничения доступа к ресурсу.

«Мы знаем из официальных заявлений, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое более двух лет никак не обновляется, и никаких объяснений здесь быть не может», — заявил Песков, отвечая на вопрос о причинах сбоя работы YouTube в России.

При этом он допустил, что инициаторами российские компании могли обращаться к представителям YouTube с просьбой решить проблему работы ресурса.

«Я не исключаю, что наши соответствующие компании обращались к YouTube, но это же YouTube занял такую позицию в отношении нашего рынка, это же не мы были инициаторами. Поэтому компания сама избрала такой путь. Но уход с этого рынка имеет свои технологические последствия», — сказал Песков.

Ранее в этот день пресс-служба «Ростелекома» предупредила россиян о возможных сбоях в работе видеохостинга на фоне проблем с оборудованием Google. По данным компании, это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех операторов РФ. В Роскомнадзоре заявили, что им нечего добавить к предоставленной «Ростелекомом» информации.

До этого, 10 июля, стало известно, что администрация YouTube с начала 2024 года заблокировала уже 83 канала российских общественных деятелей и государственных СМИ, которые высказываются в поддержку РФ и действий властей. Отмечается, что всего с 2020 года под рестрикции сервера попали 207 каналов.