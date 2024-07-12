Кремль заявил об осведомленности намерением Турции вступить в ШОС
Кремль осведомлен о намерении Турции стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), однако существует ряд противоречий. Об этом 12 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Действительно, нам известно о намерении Турции присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества. Там есть определенные противоречия, связанные с обязательствами и с позициями основополагающими Турции как члена НАТО, Североатлантического альянса, и с мировоззрением которое закреплено в основополагающих документах ШОС», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о намерении Анкары вступить в организацию.
Вместе с этим он уточнил, что точных сроков пока нет. При этом наблюдается интерес со стороны других стран к международной организации.
Накануне, 11 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна намерена стать полноправным членом ШОС, а не членом-наблюдателем. По его словам, он обсуждал этот вопрос на саммите организации в Астане.
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов сообщил «Известиям» 12 июня, что с интеграцией Турции в ШОС может быть «много неоднозначностей», так как она является членом НАТО. При этом он отметил, что организация сотрудничества дает возможность странам-участницам ориентироваться на свои национальные интересы, а не подчиняться курсу коллективного Запада.
Саммит ШОС проходил 3–4 июля в Анстане. После присоединения Белоруссии количество стран — участниц ШОС возросло до 10. В ее состав помимо республики входят Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, а также присоединившиеся позже Индия, Пакистан и Иран. В рамках саммита лидеры стран ШОС подписали Астанинскую декларацию объединения. В ней главы государств подтвердили приверженность формированию более представительного, демократического, справедливого и многополярного миропорядка.