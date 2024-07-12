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Политолог рассказал о преимуществах ШОС

Эксперт Денисов: ШОС дает участникам возможность ориентироваться на свои интересы
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Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов
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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) дает возможность странам-участницам ориентироваться на свои национальные интересы, а не подчиняться курсу коллективного Запада. Об этом 12 июля «Известиям» заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что страна намерена стать полноправным членом ШОС.

«ШОС на данный момент по сравнению с другими организациями олицетворяет новый интеграционный проект, который демонстрирует очень позитивную динамику по параметрам экономического роста, наращивания геополитического влияния, потенциала для реализации энергетических проектов. И в этом отношении для такого государства, как Турция, конечно же, интересна, особенно в экономическом аспекте, интеграция с подобными организациями», — сказал Денисов.

При этом, по мнению политолога, с интеграцией Турции в ШОС может быть «много неоднозначностей», так как она является членом НАТО.

«В ШОС, как мы знаем, не представлены страны — члены Североатлантического альянса. И в этом контексте, особенно с учетом того, что компонент безопасности присутствует в данной организации, здесь будут большие дискуссии по поводу того, как это можно будет на практике реализовать, потому что совершенно очевидные противоречия будут возникать. Но вместе с тем мне думается, они вполне урегулируются и будет найден компромисс. Так что желание и намерение Турции присоединиться к ШОС лишний раз демонстрирует то, что многие страны в мире выбирают для себя, для реализации своих национальных интересов альтернативу тому, чтобы ориентироваться на США и страны коллективного Запада. ШОС является такой альтернативой», — заключил он.

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Саммит ШОС проходил 3–4 июля. После присоединения Белоруссии количество стран — участниц ШОС возросло до 10. В ее состав помимо республики входят Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, а также присоединившиеся позже Индия, Пакистан и Иран.

В рамках саммита лидеры стран ШОС подписали Астанинскую декларацию объединения. В ней главы государств подтвердили приверженность формированию более представительного, демократического, справедливого и многополярного миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права, культурно-цивилизационном многообразии, взаимовыгодном и равноправном сотрудничестве государств при центральной координирующей роли ООН.

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