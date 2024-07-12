Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные
В эти выходные, 13 и 14 июля, жителей Москвы ждет до 31 градуса тепла, в воскресенье возможны кратковременные дожди с грозами. Об этом «Известиям» 12 июля рассказал руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов.
«Жаркая погода сохранится в Москве и Подмосковье и в выходные дни. И в субботу, и в воскресенье максимальная температура вполне может достичь +30... +31 градуса. С единственной разницей, что если в субботу вероятность осадков пренебрежимо мала, то в воскресенье во второй половине дня могут прогреметь грозы с кратковременными дождями», — рассказал Шувалов.
10 июля ведущий метеоролог центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал рост числа смерчей в Москве. По его словам, чем сильнее жара, тем выше риск возникновения смертельно опасных для людей вихрей.