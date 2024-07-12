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Турнир «Ночь чемпионов IBA» пройдет 12 июля в подмосковном Серпухове

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В городе Серпухове Московской области в пятницу, 12 июля, пройдет боксерский турнир «Ночь чемпионов IBA».

За два главных чемпионских титула WBA будут бороться российские спортсмены, соперниками которых станут борцы из Китая и Ирландии.

В мероприятии примут участие как чемпионы Европы и мира, которые из принципа отказались ехать на Олимпийские игры и выступать под нейтральным флагом, так и любители. Например, участник Василий Егоров решил именно 12 июля начать профессиональную боксерскую карьеру.

«Первый раз я участвую на профессиональном ринге, мой дебют. И эта атмосфера, вся эта движуха мне очень интересна», — сказал он.

Звезда сборной России по боксу Дмитрий Двали заявил, что у него в глазах «только ярость и желание победить», а боксер Альберт Батыргазиев отметил, что готовился к турниру три месяца.

«Как только начнется мой бой, я стану самым счастливым человеком, наверное. Мы тренируемся, готовимся, многомесячные тренировки, и ждем, когда настанет тот самый день, когда мы выйдем в ринг», — сказал спортсмен.

Во время поединка также встретятся боксер Муслим Гаджимагомедов и его противник из китайской провинции Ганьсу Чжан Чжаосинь. Россиянин обратил внимание, что оппонент терпеливый, принимает много ударов на себя, но при этом хитрит, так как может и дальше боксировать. Гаджимагомедов пообещал победить Чжана Чжаосиня досрочно и отобрать пояс WBA.

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Турнир «Ночь чемпионов IBA» состоится при поддержке Федерации бокса России и WBA. За звание чемпиона мира по версии WBA в главном 12-раундовом бою сойдутся россиянин Муслим Гаджимагомедов и китаец Чжан Чжаосинь. В соглавном — российский боец Альберт Батыргазиев и ирландец Джоно Кэрролл.

9 июля состоялась открытая тренировка участников турнира «Ночь чемпионов IBA». Российский боец ММА Александр Емельяненко отметил качественную организацию предстоящего турнира. Он также указал, что важно, чтобы спортсмены, отрабатывающие на тренировке свои навыки, не боялись демонстрировать их на турнире.

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