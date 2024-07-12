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ФАС возбудила дело из-за копирования упаковки печенья Oreo

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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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ФАС возбудила антимонопольное дело за копирование упаковки печенья Oreo. Служба проверит деятельность производителя печенья «Умка» на наличие нарушений закона о защите конкуренции, сообщили «Известиям» 12 июля в службе.

«В ФАС России поступило заявление производителя продукции под брендами Alpen Gold, Milka, «Юбилейное», Oreo, «Медвежонок Барни», TUC, Dirol, Picnic. Компания сообщила о том, что ее конкурент ввел в оборот печенье «Умка». В дизайне его упаковки использовались элементы, имитирующие товарные знаки печенья Oreo. Сходство заключалось в цветовом оформлении наименования товара и упаковки в целом, взаимном расположении элементов и имитации слогана», — пояснили в ФАС.

По мнению ведомства, такие действия могут создать у потребителей ложное впечатление о поставщике продукции и способствовать неправомерному использованию репутации правообладателя бренда Oreo.

ФАС России возбудила в отношении производителя печенья «Умка» дело о нарушении антимонопольного законодательства. Для его рассмотрения создана комиссия, которая проверит деятельность субъекта на наличие нарушений закона о защите конкуренции.

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Накануне ФАС направила запросы крупнейшим производителям муки для анализа обоснованности установленных цен на продукцию. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства в ФАС пообещали принять меры реагирования.

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