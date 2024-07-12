Венесуэла готова к возобновлению дипотношений с США
Каракас открыт к восстановлению дипотношений с США в случае, если Вашингтон будет уважать политику, идеологию и экономическую концепцию Боливарианской республики, заявил в разговоре с «Известиями» посол латиноамериканской страны в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.
«Мы всегда будем стремиться к наилучшим дипломатическим отношениям со всеми странами, кто с уважением относится к нашей политике, идеологии и экономической концепции», — сказал дипломат.
3 июля Венесуэла и США возобновили переговоры. Одним из итогов первого раунда стала отмена ограничения на экспорт и реэкспорт сжиженного природного газа в республику.
Венесуэла разорвала дипломатические отношения с США в 2019 году.
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Выстроить Каракас: Венесуэла открыта к восстановлению дипотношений с США