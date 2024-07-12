Выстроить Каракас: Венесуэла открыта к восстановлению дипотношений с США

Венесуэла открыта к восстановлению дипотношений с США в случае, если они будут уважать политику, идеологию и экономическую концепцию Боливарианской Республики, заявил в разговоре с «Известиями» посол латиноамериканской страны в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес. 3 июля Каракас вернулся за стол переговоров с Вашингтоном, итогом первого раунда стало снятие запрета на экспорт и реэкспорт сжиженного природного газа в Венесуэлу. Следующая встреча, скорее всего, состоится до президентских выборов в республике, которые пройдут 28 июля. Какие требования США и Венесуэла предъявляют друг другу, возможно ли возобновление дипотношений между странами спустя пять лет и что изменится в контактах республики с Россией — в материале «Известий».

Венесуэла идет на сближение с США

Венесуэла готова иметь контакты и дипломатические отношения со всеми, кто уважает Боливарианскую Республику, заявил в разговоре с «Известиями» посол латиноамериканской страны в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.

— Вашингтон препятствовал нашей свободе, нашему критерию независимости, финансировал госпереворот и попытки покушений на политиков. Николас Мадуро сообщил о возобновлении диалога с США. Мы всегда будем стремиться к наилучшим дипломатическим отношениям со всеми странами, кто с уважением относится к нашей политике, идеологии и экономической концепции, — сказал он.

Дипломатические отношения с США Венесуэла разорвала в 2019 году, после того как Вашингтон признал Хуана Гуайдо законным президентом страны, в то время как в Каракасе его обвинили в подготовке госпереворота.

Предыдущая попытка восстановить диалог оборвалась после того, как Венесуэла не допустила до участия в выборах кандидата от оппозиции Марию Корину Мачадо, которую поддерживали в Белом доме. В США это посчитали невыполнением договоренностей венесуэльской стороны, в связи с чем отменили ослабление санкций против нефтегазового сектора республики.

При этом о возобновлении диалога между США и Венесуэлой стало известно на прошлой неделе. Первый раунд переговоров в видеорежиме прошел 3 июля. Следующий, как пишет колумбийское издание El Tiempo, будет уже в живом формате, и, по информации источников газеты, площадкой для переговоров может стать Мексика. «Известия» обратились в МИД Мексики и ее посольство в США с просьбой подтвердить эту информацию.

Примечательно, что переговоры идут в тот момент, когда Венесуэла находится в нескольких неделях до президентских выборов, а Демократическая партия США столкнулась с политическим кризисом в связи с провальным выступлением Джо Байдена на теледебатах с Дональдом Трампом 28 июня.

Голосование за президента в Венесуэле назначено на 28 июля. Основной кандидат от действующей власти — нынешний лидер Николас Мадуро, от оппозиции — экс-дипломат Эдмундо Гонсалес.

Мария Корина Мачадо не смогла баллотироваться из-за обвинений в коррупции, а одобренная ею замена — Корина Йорис — не получила ключей для регистрации на платформе для кандидатов.

Согласно большинству опросов, Эдмундо Гонсалес опережает Мадуро во многом благодаря поддержке избирателей Марии Корины Мачадо. За оппозиционера в среднем готовы отдать голос более половины опрошенных. По данным ORC Consultores, за Эдмундо Гонсалеса хотят проголосовать 58,6% опрошенных, однако, например, в исследовании Insight и IdeaDatos большинство (52%) выбирает Николаса Мадуро.

Что ищет Венесуэла в возобновлении диалога с США

Возобновление диалога с США в любом случае преследует цель установить дипломатические отношения между странами, считает политолог Хесус Сегиас. От этого выиграют обе стороны.

— Восстановление дипотношений нормализовало бы поток мигрантов. В США большое количество венесуэльских мигрантов, которые сейчас не могут голосовать. Оппозиция теряет около миллиона голосов, что не на руку Штатам, — говорит «Известиям» Хесус Сегиас.

Цель Венесуэлы — добиться отмены части санкций с нефтегазового сектора страны. Из-за недопуска Марии Корины Мачадо до выборов США не продлили действие лицензии, которая позволяла американским компаниям вести бизнес с государственной компанией Венесуэлы PDVSA. Тем не менее Штаты оставили возможность выдачи лицензий в частном порядке. Такой, например, пользуется американская Chevron.

— Нефтяной рынок Венесуэлы изменился. Тех денег, которые она могла бы получить от продажи нефти на другие рынки, недостаточно для финансирования государственных расходов. США обычно платят Венесуэле сразу, а не в кредит. Несмотря на идеологические различия, значительная часть денежных потоков поступает от продажи нефти Соединенным Штатам, — объясняет «Известиям» заслуженный профессор Университета Симона Боливара в Венесуэле доктор Даниэль Варнаги.

Эксперт также отмечает, что переговоры об отмене санкций — игра со взглядом в будущее, поскольку доходы от торговли нефтью не только смогут повысить рейтинг действующего президента до выборов, но и будут способствовать финансированию госрасходов после.

По итогам первого раунда переговоров США разрешили экспорт и реэкспорт сжиженного газа в Венесуэлу. Лицензия вступила в силу 8 июля и будет действовать год. Ожидается, что такая мера позволит справиться с топливным дефицитом в латиноамериканской стране.

Источники El Tiempo утверждают, что одна из тем переговоров — возможность отмены награды в $15 млн за поимку Николаса Мадуро. Издание пишет, что сценарии на случай проигрыша в выборах обсуждались как раз 3 июля.

— Правительству необходимо чувствовать уверенность в случае, если оно проиграет. Политики хотят гарантий, что в таком случае они смогут занимать государственные посты. Такие гарантии увеличивают шанс, что правительство Мадуро признает результаты выборов в случае победы оппозиции, — сказал Хесус Сегиас.

Что ждут США от восстановления отношений с Венесуэлой

Экономический аспект мотивирует и Вашингтон к восстановлению дипломатических отношений с Каракасом, сказали «Известиям» опрошенные американские эксперты.

— Если бы Венесуэла не была богата нефтью, у США не было бы стимула вступать в переговоры. В настоящее время Штаты не нуждаются в венесуэльской нефти, но ряд союзников США выиграет, если эти ресурсы станут более доступными, — отметил профессор Университета Джорджии Чарльз C. Буллок III.

Если Венесуэла будет добывать больше нефти, союзники США, не имеющие своих месторождений, будут меньше страдать от изменений цен на мировом рынке, продолжил американский эксперт.

Тем не менее шансы на установление нормальных дипломатических отношений крайне низки, пока у власти находятся Николас Мадуро и Джо Байден, уверен Чарльз C. Буллок III. Перспективы становятся чуть лучше, если Овальный кабинет по итогам ноябрьских выборов займет республиканец Дональд Трамп.

Внешняя политика США направлена на борьбу с миграцией и инфляцией, добавил научный сотрудник Института политических исследований Католического университета Америки Герберт Регинбоген. Учитывая эти факторы, Штаты могут быть заинтересованы в налаживании диалога с Венесуэлой. В частности, Вашингтон не будет, например, призывать к новым санкциям, которые могут поднять цены на нефть. При этом он хочет продолжить свою миграционную политику, которая заключается в снижении числа нелегальных работников, в том числе из Венесуэлы, уточнил Герберт Регинбоген.

Напомним, что только в конце прошлого года власти Соединенных Штатов впервые за долгие годы возобновили депортацию венесуэльцев. Согласно прошлогодним данным ООН, в общей сложности около 7 млн венесуэльских беженцев и мигрантов находились в странах Северной и Южной Америки. При этом как минимум полмиллиона беженцев из Венесуэлы проживают в США, в сентябре 2023 года Штаты продлили право на пребывание в стране для 472 тыс. беженцев из этой страны.

Однако главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров считает, что США продолжат попытки подорвать власть Мадуро в случае его победы на выборах. И это может стать основной причиной, которая в итоге не позволит странам восстановить дипотношения.

— США с 1998 года борются с Боливарианской революцией, чтобы не допустить Венесуэлу до полного контроля над ее природными ресурсами и продолжить контролировать их силами американских корпораций. В фигуре Эдмундо Гонсалеса Штаты видят шанс восстановить контроль за ресурсами латиноамериканской страны, — считает главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров.

По его мнению, Вашингтон хочет контролировать экономику Венесуэлы и обеспечить доминирующее положение американских корпораций, как это было в ХХ веке. Но этого не произойдет, резюмировал Джереми Кузмаров.

Мадуро, очевидно, в случае своей победы сохранит курс страны на сближение с РФ и странами БРИКС. При этом нынешние власти Венесуэлы выступают за то, чтобы Каракас тоже присоединился к этому объединению. Но даже если победит оппозиция, то Венесуэла кардинально не поменяет свою политику по отношению к РФ, подчеркивает Даниэль Варнаги. Для Каракаса Москва остается важным партнером по многим направлениям. Активно, в том числе, реализуется военное сотрудничество. Кроме того, Россия поставляет в страну некоторые важные лекарства, включая инсулин.