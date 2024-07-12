Великобритания разорвала все связи с Россией на уровне военных ведомств

Лондон отказался от одного из последних каналов коммуникации с Москвой, а именно — по линии военных ведомств. Причем восстановление подобной коммуникации между двумя странами в ближайшей перспективе не предвидится, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Соединенном Королевстве.

«Контакты между военными ведомствами были чрезвычайно важны для двух стран, но Лондон решил разорвать и этот, один из последних каналов связи. Полагаем, что теперь он будет восстановлен нескоро», — прокомментировали дипломаты дипмиссии РФ.

В марте 2024 года Лондон обвинил российского военного атташе во вредоносной деятельности и работе на разведку. Этому предшествовал пожар на одном из складов на востоке британской столицы, помещение принадлежало украинским гражданам. После этой цепочки событий экс-глава МВД Великобритании Джеймс Клеверли выслал российского военного атташе.

МИД Королевства не прокомментировал отсутствие военных связей между странами, но отметил, что с начала специальной военной операции Лондон поддерживает лишь ограниченные дипломатические отношения с Москвой.

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Оппонент — не абонент: Лондон разорвал связь с Москвой на уровне военных