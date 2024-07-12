Автодилеры попросили правительство сделать обязательной фиксацию пробега авто в ЭПТС

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила в Минпромторг письмо с предложением ввести контроль за пробегом на автомобилях на основе электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС). Дилеры попросили внести изменения в постановление правительства от 5 октября 2017 года № 1212, которое определяет функционирование ЭПТС.

В РОАД «Известиям» сообщили, что, по их оценкам, на вторичном рынке доля машин со скрученным пробегом достигает 30–40% в зависимости от региона. Ущерб потребителям и участникам рынка от мошеннических корректировок одометра оценивается в 525 млрд рублей ежегодно, заявили в ассоциации.



«Недобросовестные продавцы по результатам коррекции пробега повышают цену машины и зарабатывают по 200–300 тыс. рублей на каждой сделке, что можно расценивать как мошенничество. Покупателям наносится прямой материальный ущерб. Но страдают и добросовестные дилеры», — пояснил президент РОАД Алексей Подщеколдин.



По его словам, получив машину со скрученным пробегом в трейд-ин, такие продавцы выставляют ее на продажу. В соответствии с законом о защите прав потребителей, клиенты после покупки могут предъявить к дилерам обоснованные претензии, потребовать компенсации или расторгнуть сделку, что негативно сказывается на бизнесе.



В письме в министерство РОАД указывает, что банки, страховые компании, автодилеры и другие участники рынка рассчитывают стоимость своих услуг, руководствуясь ложными показаниями одометра и тем самым неправильно строят представления о степени износа транспортного средства. В результате они несут необоснованные расходы на ремонт этих машин.



Ассоциация РОАД просит правительство сделать максимально открытой информацию о пробеге, благодаря чему можно судить о степени износа транспортного средства. А практика обязательной фиксации в ЭПТС показаний одометра на всех этапах жизненного цикла автомобиля позволит добиться заявленной прозрачности, считают в РОАД.

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