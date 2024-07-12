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В России могут ввести наказание за скрученный автопробег

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Фото: Global Look Press/Silas Stein
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В России могут ввести наказание за скрученный пробег на автомобилях. С таким предложением к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился зампред комитета Госдумы по безопасности от «Единой России» Анатолий Выборный. С документом ознакомились «Известия».

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«Скрученный пробег — это не просто мошенничество, а умышленное создание аварийных ситуаций на дороге. Если владелец неправильно оценивает изношенность машины, он рискует стать причиной смертельных ДТП со множеством жертв, подвергая опасности не только свою жизнь, но и окружающих. Ведь большая часть регламентных работ по замене тех или иных узлов и запчастей напрямую коррелирует с износом», — пояснил парламентарий.

Он также отметил, что причиной его обращения стали многочисленные жалобы от населения. По словам Выборного, пока показатели одометра будут скручивать безнаказанно, у недобросовестных продавцов будет соблазн «омолодить» машину перед продажей.

«В связи с этим нужны превентивные меры, чтобы мошенник четко понимал: скрутил счетчик — заплатишь сумму, многократно превышающую прибыль от продажи авто с фальшивыми показаниями», — подчеркнул депутат.

Данный вопрос беспокоит и представителей автомобильного сообщества, добавил парламентарий. По его словам, на ситуацию уже обратила внимание ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Еще в прошлом году она подготовила законопроект с предложением штрафовать за скручивание пробега физлиц на суммы до 300 тыс. рублей, юрлиц — до 1 млн. Однако в Госдуму он так и не поступил.

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