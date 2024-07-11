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Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым

Путин назвал справедливым решением индексацию пенсий работающим пенсионерам
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Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
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Президент России Владимир Путин 11 июля встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. В ходе встречи российский лидер назвал справедливым решением индексацию пенсий работающим пенсионерам.

«Решение созрело, и нужно было привести всё в порядок. Это справедливое решение, о котором люди давно уже говорили. Это долго очень изучалось Правительством, и хорошо, что именно в Петербурге мы к этому еще раз вернулись и приняли окончательное решение», — отметил Путин.

Беглов передал слова благодарности президенту РФ от работающих пенсионеров. Он отметил, что таких людей в городе — порядка 400 тыс. человек.

Также в ходе встречи Путин отметил важность обратной связи с людьми, подчеркнув, что у граждан должна быть возможность донести свои ожидания до всех уровней власти.

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Ранее, 8 июля, Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам. Индексация пенсий работающим пенсионерам была приостановлена в 2015 году.

Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам 26 июня. Такая мера затронет 7,87 млн человек. По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, решение позволит вернуть в экономику опытные кадры и повысит производительность труда. Позднее, 2 июля, он был поддержан комитетом Совета Федерации по социальной политике.

Экономист Михаил Косов в беседе с «Известиями» 26 июня отметил, что индексация пенсий работающим пенсионерам может стать стимулом для граждан, достигших пенсионного возраста продолжать работать. Кроме того, в результате данной инициативы может сократиться существующая нехватка кадров в стране, добавил эксперт.

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