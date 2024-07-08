Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Президент России Владимир Путин 8 июля подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Устанавливается, что после 1 января 2025 года работающим пенсионерам будет выплачиваться страховая пенсия, а также фиксированная выплата к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) в размере на 31 декабря 2024 года, и сумма их индексации, осуществляемой после указанной даты.

Индексация пенсий работающим пенсионерам была приостановлена в 2015 году.

В начале июня 2024 года во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) российский лидер предложил вернуть индексацию пенсионных выплат для трудоустроенных граждан и призвал Госдуму принять соответствующий закон в ближайшую сессию.

Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам 26 июня. Такая мера затронет 7,87 млн человек. По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, решение позволит вернуть в экономику опытные кадры и повысит производительность труда. Позднее, 2 июля, он был поддержан комитетом Совета Федерации по социальной политике.

Экономист Михаил Косов в беседе с «Известиями» 26 июня отметил, что индексация пенсий работающим пенсионерам может стать стимулом для граждан, достигших пенсионного возраста продолжать работать. Кроме того, в результате данной инициативы может сократиться существующая нехватка кадров в стране, добавил эксперт.

До этого, 15 апреля, из статистики Социального фонда РФ стало известно, что разница между средними выплатами работающим и неработающим пенсионерам на январь 2024 года составила 5,6 тыс. рублей. Разрыв снизился впервые как минимум за 2,5 года (данные публикуются с октября 2021-го). До этого он постепенно рос, с 3 тыс. в 2021-м до 5,9 тыс. в 2023-м.