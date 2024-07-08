Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
Мир
СМИ назвали геополитическим сигналом визит премьера Индии в РФ
Политика
Политолог оценила итоги парламентских выборов во Франции
Общество
Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили 18,5 млн человек
Мир
Украина и Польша подписали соглашение по безопасности
Мир
Премьер Индии Моди прибыл в Москву с официальным визитом
Общество
Путин заявил о важности показа и гордости достижениями России
Мир
ЦАХАЛ призвала жителей Газы эвакуироваться в центральный район анклава
Происшествия
17 человек пострадали в ДТП с автобусом и «КамАЗом» под Красноярском
Армия
ВС РФ уничтожили три установки HIMARS и обслуживавших их иностранных специалистов
Экономика
РФПИ инвестирует в производство в России изделий для гемодиализа Polymed
Мир
В МИД Ирана предложили объединить платежные системы стран — участниц БРИКС
Мир
На Тайване депутаты подрались резиновой курицей из-за поправок к закону
Политика
Политолог указал на попытки ЕС помешать Орбану в стремлении разрешить конфликт
Авто
За выходные в России произошло 653 ДТП
Общество
В суд поступил иск на фирму блогера Гасанова на сумму 10 млн рублей
Политика
Военный эксперт посоветовал Украине не ждать приглашения в НАТО на ближайшем саммите
Сюжет:

Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин 8 июля подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Устанавливается, что после 1 января 2025 года работающим пенсионерам будет выплачиваться страховая пенсия, а также фиксированная выплата к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) в размере на 31 декабря 2024 года, и сумма их индексации, осуществляемой после указанной даты.

Индексация пенсий работающим пенсионерам была приостановлена в 2015 году.

Все доплачено: как сократится разрыв между пенсиями работающих и незанятых
Госдума единогласно одобрила законопроект об индексации выплат пожилым людям, которые продолжают трудиться

В начале июня 2024 года во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) российский лидер предложил вернуть индексацию пенсионных выплат для трудоустроенных граждан и призвал Госдуму принять соответствующий закон в ближайшую сессию.

Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам 26 июня. Такая мера затронет 7,87 млн человек. По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, решение позволит вернуть в экономику опытные кадры и повысит производительность труда. Позднее, 2 июля, он был поддержан комитетом Совета Федерации по социальной политике.

Экономист Михаил Косов в беседе с «Известиями» 26 июня отметил, что индексация пенсий работающим пенсионерам может стать стимулом для граждан, достигших пенсионного возраста продолжать работать. Кроме того, в результате данной инициативы может сократиться существующая нехватка кадров в стране, добавил эксперт.

До этого, 15 апреля, из статистики Социального фонда РФ стало известно, что разница между средними выплатами работающим и неработающим пенсионерам на январь 2024 года составила 5,6 тыс. рублей. Разрыв снизился впервые как минимум за 2,5 года (данные публикуются с октября 2021-го). До этого он постепенно рос, с 3 тыс. в 2021-м до 5,9 тыс. в 2023-м.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024