В Госдуме попросили Сбербанк прекратить выпуск карт с радужным единорогом

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила обращение на имя главы Сбербанка Германа Грефа с просьбой прекратить выпуск карт с радужным единорогом. Об этом 11 июля она сообщила в своем Telegram-канале.

Депутат рассказала, что в комитет поступают обращения от представителей родительского сообщества, которые возмущены выпуском детских карт с этим рисунком. Она напомнила, что радужная символика является атрибутом движения ЛГБТ (признано в РФ экстремистским и запрещено), а в России действует запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола.

«В связи с этим обратилась к Герману Грефу с просьбой принять во внимание мнение родителей, депутатов нашего комитета о недопущении нарушений действующего законодательства Российской Федерации», — сообщала она.

Речь идет о «Детской СберКарте».

В мае Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток студента Высшей школы экономики (ВШЭ) за пост с символикой ЛГБТ. Отмечалось, что молодой человек разместил пост в Telegram-канале, содержащий символику движения. 27 декабря 2023 года Зеленоградский районный суд столицы оштрафовал издательство ЭКСМО на 900 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ.

При этом в феврале российский президент Владимир Путин подчеркивал, что в РФ толерантно относятся к людям нетрадиционной сексуальной ориентации, важно только, чтобы вопрос не касался детей. Он напомнил, что Россия как государство ориентируется на традиционные ценности.