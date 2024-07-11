ЕАЭС и Монголия продолжат отменять таможенные пошлины

ЕАЭС и Монголия собираются подписать новые соглашения. Договоренности касаются смягчения

и отмены таможенных пошлин, передает телеканал «Известия». Ранее соглашение было достигнуто по 375 видам товаров. В списке — продукция сельского хозяйства и легкой промышленности. Производители Монголии получат льготы на экспорт мяса и шерсти. Также на особых условиях будут поставлять кашемир и кожу. На следующем этапе будет расширение номенклатуры товаров. Монголия полноценно сотрудничает с ЕАЭС с 2015 года. Усиление кооперации с союзом расширит и торговый оборот с РФ. На сегодня Россия — второй экономический партнер республики.

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