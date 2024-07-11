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СМИ написали о попытке Орбана избежать встречи с Байденом на саммите НАТО

The Guardian: Орбан избегал Байдена на саммите НАТО
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время саммита НАТО избегал встречи с американским лидером Джо Байденом и не просил о двусторонней встрече с ним. Об этом 11 июля пишет газета The Guardian со ссылкой на источники.

Как уточнили собеседники издания, Орбан лишь пожал руку президенту США на второй день саммита. При этом венгерский премьер намерен встретиться с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом во Флориде 11 июля.

По информации источника, премьер Венгрии рассчитывает на переизбрание Трампа на пост президента по итогам ноябрьских выборов, поэтому он не намерен советоваться по вопросу урегулирования на Украине с администрацией Байдена или с ЕС и будет разговаривать с Трампом напрямую.

Венгерский кураж: Орбан дважды выступит в Европарламенте до конца года
В центре внимания должна оказаться Украина

5 июля Орбан с делегацией посетил Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили международные вопросы, в том числе способы мирного разрешения конфликта на Украине.

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