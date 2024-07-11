Четвертая встреча глав высших органов аудита стран БРИКС пройдет в Уфе
30 июля 2024 года в городе Уфе в рамках российского председательства в объединении БРИКС состоится четвертая встреча глав высших органов аудита (ВОА) стран-участниц на тему «Аудит устойчивого развития».
Организатором мероприятия выступает Счетная палата Российской Федерации, которую на встрече представит председатель Борис Ковальчук.
В мероприятии примут участие представители ВОА стран БРИКС, а также контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации.
По итогам мероприятия для представителей средств массовой информации будет организован пресс-подход с участием председателя Счетной палаты Бориса Ковальчука и руководителей ВОА стран БРИКС.
Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 2, Конгресс-холл Торатау.
Аккредитация СМИ по ссылке. Заявки принимаются до 17:00 26 июля 2024 года.
Оператор мероприятий в рамках председательства Российской Федерации в объединении БРИКС — Фонд Росконгресс.