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Эрдоган заявил об усугублении конфликта на Украине из-за отношения Запада к РФ

Эрдоган: Турция как страна НАТО не видит проблем в сотрудничестве с ШОС
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Страны Запада крайне негативно относятся к России и нацелены на конфронтацию с ней, и это усугубляет конфликт на Украине, Турция же имеет другой подход. Об этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил 11 июля в интервью журналу Newsweek.

«США и другие союзники по НАТО подлили масла в огонь в украинском конфликте. Это принесло Украине больше вреда, чем пользы», — сказал Эрдоган 11 июля.

Он указал, что Турция с самого начала кризиса заняла противоположную, мирную, позицию. Эрдоган подчеркнул, что решение конфликта заключается не в еще больших страданиях людей, а в прочном мире, которого необходимо достигнуть посредством диалога. Президент Турции добавил, что Анкара никогда не станет стороной кризиса на Украине.

По словам Эрдогана, Турция является прочным союзником всех государств внутри НАТО, но считает, что нужно налаживать конструктивные отношения с разными странами и организациями — не только с Североатлантическим альянсом, но и с Китаем, Россией, Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и БРИКС. Анкара, как указал президент Турции, старается извлечь выгоду из коммуникации со всеми силами. Эрдоган назвал желание отказаться от диалога с какими-либо странами и объединениями из-за членства в НАТО логикой холодной войны. Турецкий лидер указал, что ШОС и БРИКС не являются альтернативой ни НАТО, ни другим объединениям.

Помимо этого, Эрдоган рассказал, что у него есть некоторые разногласия с президентом России Владимиром Путиным, но два лидера вполне могут обсуждать между собой разные вопросы, понимать позиции друг друга и углубляться в детали проблем, находя для них разумные решения. Такие же различия в позициях у Анкары возникают и с Вашингтоном, с которым тоже находятся пути для диалога — нужно просто не вести «политику, отягощенную предрассудками».

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Ранее в этот день политолог, подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен заявил в беседе с «Известиями», что страны Запада ищут прямого конфликта с Россией, спровоцировали конфликт на Украине и теперь не желают его останавливать. НАТО пообещала РФ не расширяться на восток, а также не вмешиваться в политику на Украине и Грузии, а потом нарушила всё это.

5 июля президент Турции заявил о планах Анкары расширять свою работу в ШОС. Государство может стать не только диалоговым партнером организации, но и ее членом. 3–4 июля Эрдоган посетил саммит ШОС в Астане, где провел переговоры с иностранными коллегами, в том числе с Путиным, и обсудил с ним много важных вопросов, в том числе и в сфере экономического взаимодействия.

До этого, 4 июня, глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара хочет присоединиться к БРИКС, потому что это расширит экономические перспективы страны. Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин указал, что присоединение Турции к организации станет хорошим приобретением для БРИКС, потому что Анкара — серьезный международный игрок, который, к тому же, развивает отношения с Россией.

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