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Собянин посетил открытие нового моста через Водоотводный канал

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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Сергей Собянин побывал на открытии нового пешеходного моста, связавшего стрелку острова Балчуг с Крымской набережной. Он вошел в состав одного из самых живописных прогулочных маршрутов города от Воробьевых гор через Парк Горького до ГЭС-2. Об этом событии мэр столицы сообщил в своем телеграм-канале.

«Уникальный объект начали строить в марте прошлого года, а завершили примерно на полгода раньше срока. Ускорить возведение моста позволила логистическая операция, которую мы провели в сентябре. Пролетное строение массой 235 тонн собрали в Подмосковье и за 8 часов доставили на барже к месту монтажа. Потом развернули поперёк и установили на опоры. Таким образом, не пришлось перекрывать улицы и доставлять неудобства горожанам», — рассказал мэр столицы.

Теперь москвичи и гости города смогут полюбоваться с моста прекрасными видами на центр столицы, а также отдохнуть на 36-метровой лавочке, разделившей мост пополам и выполняющей дополнительную роль по регулированию потока пешеходов.

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