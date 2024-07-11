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Биолог рассказал о пользе и вреде дыни

Биолог Наполов: ни в коем случае нельзя употреблять дыню с молочными продуктами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов 11 июля рассказал «Известиям» о пользе и вреде дыни.

«Особенность дыни — низкая калорийность, примерно 35 ккал на 100 г продукта. В ней много витамина С, содержатся бета-каротин, витамины группы В, РР и Е. Богатый набор микроэлементов: калий, железо, кремний и другие. Плоды дыни содержат антиоксиданты. В сутки можно употреблять 300–500 г этого продукты, но разовый прием стоит ограничивать 200 г. Существует мнение, что дыня — «тяжелый» продукт. На самом деле достаточно соблюдать несколько правил, чтобы избежать негативных реакций: не есть дыню натощак, непосредственно перед едой и сразу после приема другой пищи. Ни в коем случае не употреблять ее с молочными продуктами», — сказал он.

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По словам биолога, вред дыня может принести трем категориям людей: больным сахарным диабетом; с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения; с аллергией или индивидуальной непереносимостью к этому плоду.

«При выборе дыни обращайте внимание на кожуру — она не должна иметь повреждений и быть однородного цвета, за исключением места, которым лежала на почве при созревании. Дыня не должна быть мягкой — это признак того, что она перезрела. Лучше не выбирать как самые мелкие, так и очень крупные дыни. Первые очень часто недозрелые, а вторые — перезревшие. Сухой или влажный «хвостик» — показатель давности сбора, а не спелости дыни», — заключил Наполов.

7 июля фитнес-тренер и специалист по питанию Grow Food Мария Соколова рассказала о правильном питании в жару. Она посоветовала выбирать облегченные блюда, которые легко усваиваются, например белую рыбу, диетическое мясо, птицу и кролика. Тренер отметила, что стоит также обращать внимание на сложные углеводы (крупы, такие как кускус и булгур) и избегать газировок.

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