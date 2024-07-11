Путин передал под управление Росимущества активы австрийской Silgan Holdings
Президент России Владимир Путин передал активы австрийской компании Silgan Metal Packaging в РФ под временное управление Росимущества. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации 11 июля.
Согласно документу, переданные активы — это заводы в подмосковном Ступино и адыгейском Энеме, которые являются дочерними компаниями Silgan Holdings, аффилированной с австрийскими подразделениями Silgan Metal Packaging Mitterdorf GmbH и Silgan Metal Packaging Austria GmbH.
Передача во временное управление не означает изменение структуры владения или признание активов в собственностью государства.
Silgan Metal Packaging была основана в 1987 году и является одним из ведущих в Европе производителей металлической упаковки. Штаб-квартира компании находится в США, но основная часть активов расположены в странах ЕС.
До этого, 6 июня, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство планирует продать изъятые в доход государства активы. Такие задачи Росимуществу поставлены, добавил министр.
В апреле президент России заявил, что изъятие бизнеса оправдано только в том случае, если действия собственника наносят ущерб безопасности государства. Возврат в собственность государства ряда активов в последнее время является пересмотром итогов приватизации, подчеркнул он.