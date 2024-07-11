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В краже драгоценностей у супруги вице-президента ВТБ заподозрили домработницу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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По делу о пропаже ювелирных изделий из квартиры вице-президента банка ВТБ задержана домработница банкира. Об этом в четверг, 11 июля, сообщил источник «Известий».

Уточняется, что 53-летнюю уроженку Крыма задержали 11 июля, после того как супруга банкира обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже ювелирных украшений из квартиры на сумму более 3 млн рублей. По ее данным, пропали серьги стоимостью 1 млн рублей, часы Rolex (1,5 млн рублей) и другие часы (600 тыс. рублей). При этом следов взлома не было обнаружено.

В полиции полагают, что именно домработница похитила драгоценности. Для дальнейшего разбирательства подозреваемую доставили в дежурную часть отдела МВД России по району Хамовники в Москве.

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