В краже драгоценностей у супруги вице-президента ВТБ заподозрили домработницу

По делу о пропаже ювелирных изделий из квартиры вице-президента банка ВТБ задержана домработница банкира. Об этом в четверг, 11 июля, сообщил источник «Известий».

Уточняется, что 53-летнюю уроженку Крыма задержали 11 июля, после того как супруга банкира обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже ювелирных украшений из квартиры на сумму более 3 млн рублей. По ее данным, пропали серьги стоимостью 1 млн рублей, часы Rolex (1,5 млн рублей) и другие часы (600 тыс. рублей). При этом следов взлома не было обнаружено.

В полиции полагают, что именно домработница похитила драгоценности. Для дальнейшего разбирательства подозреваемую доставили в дежурную часть отдела МВД России по району Хамовники в Москве.

На днях полицейские задержали женщину, которая украла икону преподобного Гавриила из церкви преподобного Сергия Радонежского в Рогожской слободе в Москве.