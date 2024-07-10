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В Москве у жены вице-президента ВТБ украли украшения на 3 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Москве у жены вице-президента ВТБ Владимира Бузуева Натальи украли украшения на 3 млн рублей. Об этом 10 июля сообщил источник «Известий».

По его данным, женщина заметила пропажу ранее в этот день. Находясь в своей квартире в Хамовниках, она обнаружила отсутствие серег стоимостью 1 млн рублей, часов Rolex (1,5 млн рублей) и других часов (600 тыс. рублей).

Как отметил источник, следов взлома не было обнаружено. Известно, что в дом беспрепятственно могла попасть домработница, помимо членов семьи.

Иные подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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В марте источник «Известий» сообщил о том, что в поселке Тярлево Санкт-Петербурга обокрали дом актрисы Евгении Игумновой, озвучившей принцессу Жасмин в мультфильме «Аладдин». По его данным, она сама обратилась в полицию. Она сообщила, что в ее дом проникло неустановленное лицо, которое похитило драгоценности на сумму 9 млн рублей и денежные средства в размере $5 тыс.

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