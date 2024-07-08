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В Москве задержали подозреваемую в краже иконы из церкви

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Фото: МВД РФ
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Полицейские задержали женщину, которая украла икону преподобного Гавриила из церкви преподобного Сергия Радонежского в Рогожской слободе в Москве. Об этом сообщает 8 июля «МВД Медиа».

Преступление было совершено в марте в храме на Николоямской улице. Женщина, выбрав момент, когда за ней никто не наблюдал, взяла икону, спрятала ее под куртку и скрылась с украденным предметом.

Правоохранительные органы провели оперативно-разыскные мероприятия. Они установили личность подозреваемой.

«По словам фигурантки, с помощью иконы она хотела решить проблемы со здоровьем своего сожителя. Святыня изъята и возвращена в храм», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о краже (ч. 2. ст. 158 УК РФ). В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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